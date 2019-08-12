متحدثو الداخلية والحج والأمن العامّ يقدمون كشف حساب و«حصيلة مخالفات»

رفع المتحدث الأمني لوزارة الداخلية، اللواء منصور التركي، اليوم الأحد، التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع- بمناسبة نجاح خطط على ما تحقق من نتائج حتى الآن.

وبين أن ما تم يعكس حجم الجهود التي تبذلها حكومة خادم الحرمين لتيسير وتسهيل نسك الحج وتقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن في جميع الأماكن التي يؤدون فيها النسك في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة وكذلك في زيارتهم لمسجد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالمدينة المنورة.

وقال اللواء التركي (خلال المؤتمر الصحفي الثالث للجهات المشاركة بموسم الحج)، إن النتائج التي تحققت خلال الفترة الماضية تعكس كذلك مستوى القدرات التنظيمية التي وصلت إليها قوات الأمن في المملكة العربية السعودية والجهات التنظيمية الأخرى، وفق وكالة الأنباء السعودية.

وبين أن هذه الجهود مكنت الحجاج من أداء نسكهم بكل يسر وسلامة وأمان، حيث شاهد الجميع المرونة في حركة السير على جميع الطرق، سواء داخل المشاعر المقدسة أو خارجها، وحسن التنظيم في دخول الحجاج من مشعر مزدلفة إلى مشعر منى واتجاههم لمنشأة الجمرات وإلى المسجد الحرام لتأدية طواف الإفاضة والتي نقلتها شبكات التلفزة جميع دول العالم.

وأضاف: لمس الجميع الجهود والأعمال التي نفذت وتمت لتصعيد حجاج بيت الله الحرام من مشعر منى ومن مكة المكرمة يوم التاسع من ذي الحجة إلى عرفات ووقوفهم فيها، ونفرتهم منها إلى مزدلفة وعودتهم فجر هذا اليوم إلى مشعر منى حيث قاموا برمي جمرة العقبة وأدّوا طواف الإفاضة بأمن وأمان وطمأنينة.

أكد المتحدث باسم وزارة الحج والعمرة، حاتم قاضي، أن نقل الحجاج من مشعر عرفات إلى مشعر مزدلفة ثم إلى مشعر منى، تم بسلالة كبيرة، من خلال عدة مسارات هي قطار المشاعر الذي نقل 350 ألف حاج، والنقل الترددي بالحافلات الذي خدم أكثر من 800 ألف حاج.

أما المسار الثالث فهو النقل بنظام الرد والردين، والرابع هو السير على الأقدام من عرفات مباشرة إلى مزدلفة ثم إلى منى وهو مسار يفضله بعض الحجاج، مشيرًا إلى أن جميع وسائل النقل سارت بصورة سلسلة جدًّا، بناء على الخطط المسبقة.

وأوضح متحدث وزارة الحج أن معدل تعطل الحافلات كان متدنيًا جدًّا مقارنة بالسنوات الماضية، وأعاد قاضي التأكيد على أهمية تقيد جميع الجهات والقائمين على حملات الحج بالجداول المعدة لخروج الحجاج من مخيماتهم لرمي الجمرات تفاديًا لأي ازدحام.

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وبين أن الوزارة خصصت رقمًا مجانيًّا لتلقي أي استفسارات أو ملاحظات (8004304444)، وأن عدد التائهين الذي تم إعادتهم إلى أماكن سكنهم في مخيمات المشاعر المقدسة بلغ أكثر من 15 ألف، منهم 3700 في منى والبقية كانوا في مشعر عرفات منهم 4 أطفال.

وقال إن الأكثر منهم كانوا يخرجون من المخيمات باتجاه جبل الرحمة ثم لا يستطيعون معرفة طرق العودة إلى أماكن حملاتهم، لأنهم لا يحرصون على أخذ عناوين دقيقة لمواقعهم الأصلية، ولكن بفضل الجهود المشتركة للجهات العاملة في الحج تم إعادتهم إلى المخيمات قبل النفرة.

وأوضح المتحدث الرسمي للأمن العام في الحج العميد سامي الشويرخ أن حركة حشود الحجاج أثناء تنقلهم ما بين المشاعر المقدسة والمسجد الحرام ومشعر رمي الجمرات تمت بكل سهولة ويسر وبانسيابية وفق ما كان معدًّا له من خطط مسبقة.

ونبّه إلى أن المرحلة الثالثة انتهت، وقد بدأت منذ الساعات الأولى من صباح هذا اليوم المرحلة الرابعة التي تتمثل في الأعمال والمهام التي تقوم بها قوات الحج لمواكبة حركة الحجاج وتنقلهم في يوم النحر، ابتداءً من نفرتهم إلى مزدلفة ثم إلى منى فرميهم للجمار.

وتحدث عن توجههم إلى المسجد الحرام لأداء الطواف والإفاضة، متطلعًا إلى أن تكون نتائج المرحلة الرابعة إيجابية كما كانت المراحل السابقة، متطرقًا إلى المرحلة الخامسة التي تُمثل إدارة وتنظيم الحشود والخطط المرورية المتعلقة بها يومي 11 و12 واليوم الـ13 للمتأخرين.

وكشف العميد الشويرخ الأرقام النهاية للإحصائيات الناتجة عن ما قامت بها الأجهزة الأمنية في مختلف مناطق المملكة، إذ بلغ عدد مكاتب الحج الوهمية 288 مكتبًا وهميًّا، والمعادون الذين لا يحملون تصاريح حج رسمية 40.352 شخصًا.

وبلغ عدد المركبات المعادة لمخالفتها لأنظمة الحج 244.485 مركبة، كما تم الشروع في اتخاذ الإجراءات النظامية في حق عدد من المخالفين البالغ عددهم 7.027 مقيمًا تم أخذ بصماتهم تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وتطبيق أنظمة مخالفة الحج.

كما تم الشروع في تطبيق النظام على 130 ناقلًا قاموا بنقل الحجاج بطريقة غير رسمية، فيما تم إعادة 533.006 محرمين من داخل العاصمة المقدسة، متطلعًا أن يحالف المراحل المقبلة لخطط إدارة وتنظيم الحشود أن يحالفها النجاح والتوفيق.