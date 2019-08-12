بالصور.. مستشفى قيا يستنفر طواقمه لاستقبال 16 حالة «إصابات وطوارئ»

استنفر مستشفى قيا العام، كامل طواقمه الطبية والفنية، لاستقبال مصابي خمس حوادث متفرقة وقعت في أوقات متقاربة بالإضافة إلى حالتين أخرى طارئة.

وذكر «المستشفى» أن عدد المصابين والحالات الطارئة الذين تم استقبالهم في قسم الطوارئ والإسعاف بلغ 14 حالة أصابية ناجمة عن حوادث مرورية، وحالة قطع حاد، وحالة طارئة ناتجة عن لدغة عقرب، بالإضافة أنه تم استدعاء الأطباء الأخصائيين إلى قسم الطوارئ لمباشرة عدة حالات ما بين 10 حالات باطنية، وحالتين نساء وولادة، و10 حالات أطفال، وقد تم التعامل مع جميع الحالات بحرفية وعناية تامة، من خلال استنفار جميع الأقسام.

وأضاف «المستشفى» أنه تم تحويل إحدى الحالات للعناية المركزة بمجمع الملك فيصل بالطائف، كما تم تنويم 7 حالة وتقديم الخدمات العلاجية لأربع حالات بقسم الطوارئ، وخروج أربع حالات على مسؤوليتهم.

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وأكد «المستشفى» أنه يسخّر كافة إمكانياته الطبية، والتقنية المتاحة لسرعة التعامل مع الحالات الطارئة، وإدارة العمليات الحرجة لإنقاذ حياة المرضى التي تصله بكفاءة عالية.

من جهته، شكر مدير مستشفى قيا العام المرابط الأخصائي عطية الغامدي الطاقم الطبي على سرعة تجاوبهم وعلى جهودهم في علاج المصابين وتقديم الخدمة الصحية اللازمة في مثل هذه الحالات.

يشار إلى أن مستشفى قيا يشهد العديد من الحالات الخطرة ومعظمها ناجمة عن حوادث الطرق، نتيجة الموقع الجغرافي الذي يقع به المستشفى على طريق الطائف– الباحة، والذي يربطه باتجاهات عدة.

