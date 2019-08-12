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إجراء 20 جلسة غسيل كلوي لضيوف الرحمن بمستشفى منى الجسر

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أجرت الفرق الطبية والفنية المتخصصة في مستشفى منى الجسر، حتى مطلع أول أيام التشريق؛ أكثر من (20) عملية غسيل كلوي لحجاج بيت الله الحرام، بواسطة أجهزة الغسيل الكلوي المتوافرة بالمستشفى الذي يتميز بالكفاءة والسرعة لخدمة الحجاج وتمكينهم من إكمال نسكهم.

وكانت «الصحة» أعلنت في وقت سابق خلال موسم حج هذا العام 1440هـ، أنها جهَّزت 141 كرسيًّا للغسيل الكلوي في مستشفيات المشاعر المقدسة ومكة المكرمة، كما أدخلت 8 أجهزة غسيل كلوي متنقل بمستشفيات المشاعر المقدسة (منى-عرفات) تتميَّز بالكفاءة العالية، وخفض ساعات خدمة المريض.

يُذكَر أن «الصحة» عملت على التنسيق بين مراكز الكلى المنتشرة في مستشفيات المشاعر ومستشفيات مكة المكرمة، وفقًا لتحركات الحجاج وأداء مناسكهم، وجدولة حالات الغسيل الكلوي، بعد أن يُسجِّل الحاج بياناته في إحدى وحدات الكلى المنتشرة، ومن ثم تتولى الطواقم الفنية توجيهه في كل مرة إلى أقرب وحدة كلى وفقًا لتحركاته خلال النسك.

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