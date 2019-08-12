بالصور.. الكشافة يرشدون 34 ألف «حاجّ تائه».. وإشادة عالمية: جهودكم مفخرة

أرشد الكشافة المشاركون في خدمة ضيوف الرحمن من معسكرات الخدمة العامة التابعة لجمعية الكشافة العربية السعودية، أكثر من 34 ألف حاج تائه -34974 من مختلف الجنسيات- حيث تم إيصال 4489 حاجًّا إلى مقار حملاتهم، فيما تم إرشاد 30485 حاجًّا بالتوجيه والشرح، كما بلغ عدد الطلعات التي قام بها أفراد الكشافة 1499 طلعة.

وجندت الجمعية لمهمة الإرشاد أكثر من 2000 كشاف وجوال وقائد عملوا في سبعة مراكز إرشاد بمشعر عرفات، إضافة إلى نقاط الإرشاد المتجول عبر آلية دقيقة من حيث التناوب أو التسجيل الإلكتروني، ويتبع الكشافة آلية محددة في عملية الإرشاد.

تتم بداية تسجيل بيانات الحاج التائه المدونة على المعصم، ومن ثم تسجل في الحاسب الآلي وتتحدد بعد ذلك المؤسسة التي يتبعها فيصطحبه أحد الكشافة أو الجوالة الذي يحمل معه الدليل الإرشادي والخريطة الإرشادية للمشعر حتى يتم إيصاله، وتسخر الجمعية كثيرًا من الأجهزة الإلكترونية في أعمال الإرشاد من بينها الأجهزة الذكية.

وأوضح المشرف العامّ على معسكرات الخدمة بالمملكة الدكتور عبدالله بن سليمان الفهد أن انتشار الخرائط الإرشادية التي أصدرتها الجمعية والبالغة أكثر من مليون خريطة وقامت بتوزيعها على الحجاج، بالإضافة إلى التطبيق الإلكتروني للخريطة، ووجودها بمقاسات كبيرة في لوحات وأماكن عدة بمشعر عرفات، ساعدت الحجاج التعرف على مخيماتهم مما أدى إلى انخفاض عدد التائهين.

إلى ذلك، وصف الأمين العام للمنظمة الكشفية العالمية، أحمد رافع الهنداوي، ما تقوم به جمعية الكشافة العربية السعودية في خدمة حجاج بيت الله الحرام كل عام بأنه «مفخرة حقيقية».