«الجوازات» تصدر 68 قرارًا إداريًّا ضد «ناقلي حجاجٍ» وتوضح السبب

أصدرت المديرية العامة للجوازات -ممثلة بمراكز لجان الجوازات الموسمية بمداخل مكة المكرمة- 68 قرارًا إداريًّا بحق عدد من ناقلي حجاجٍ بـ«دون تصاريح نظامية».

وأوضحت الجوازات أن عدد الناقلين المخالفين الذين صدرت بحقهم القرارات 65 مخالفًا نقلوا 350 منقولًا.

وبلغ مجموع عقوبات التوقيف التي صدرت بحقهم 1005 أيام، فيما بلغ عدد المركبات المطالب قضائيًّا بمصادرتها 7 مركبات.

ووصل عدد المرحلين والممنوعين من دخول المملكة 9 مخالفين، في حين بلغ مجموع الغرامات المالية التي صدرت بحق المخالفين 3.620.000 ريال.

Advertisements

وكان المتحدث الرسمي للأمن العام في الحج العميد سامي الشويرخ، قد كشف حصيلة ما ضبطته الأجهزة الأمنية في مختلف مناطق المملكة من مخالفات.

وبلغ عدد مكاتب الحج الوهمية 288 مكتبًا وهميًّا، والمعادون الذين لا يحملون تصاريح حج رسمية 40.352 شخصًا.

ووصل عدد المركبات المعادة لمخالفتها لأنظمة الحج 244.485 مركبة، كما تم الشروع في اتخاذ الإجراءات النظامية في حق عدد من المخالفين البالغ عددهم 7.027 مقيمًا تم أخذ بصماتهم تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وتطبيق أنظمة مخالفة الحج.

كما تم الشروع في تطبيق النظام على 130 ناقلًا قاموا بنقل الحجاج بطريقة غير رسمية، فيما تم إعادة 533.006 محرمين من داخل العاصمة المقدسة، متطلعًا أن يحالف المراحل المقبلة -لخطط إدارة وتنظيم الحشود- النجاح والتوفيق.