السعودية اليوم / "الأرصاد" تنبه من هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة



الباحة 11 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 12 أغسطس 2019 م واس

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من هطول أمطار رعدية على منطقة الباحة وصفت حالتها من متوسطة إلى غزيرة تصحب برياح نشطة سطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية، توقعات بجريان السيول.

وشمل التنبيه مدينة الباحة, ومحافظات الحجرة, والعقيق, والقرى, والمخواة, والمندق, وبلجرشي, وبني حسن, وغامد الزناد, وقلوة والأجزاء المجاورة لها، حيث تستمر الحالة حتى الساعة الثامنة من مساء اليوم.

من جهتها جددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة تنبيهاتها للجميع إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.

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13:53ت م

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