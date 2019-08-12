السعودية اليوم / بريطانيا تدين الهجوم الذي استهدف بعثة الأمم المتحدة في بنغازي



لندن 11 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 12 أغسطس 2019 م واس

أدانت الحكومة البريطانية بشدة الهجوم الذي استهدف قافلة تتبع للأمم المتحدة يوم السبت الماضي في مدينة بنغازي الليبية.

وأعرب وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني أندرو موريسون في بيان بهذا الخصوص عن إدانة بلاده الشديدة للهجوم المروع ، معرباً عن تعازيه لأسر الضحايا والمصابين ، كما شدد على ضرورة محاسبة المتورطين في الحادثة.

وفي شأن متصل، رحب المسؤول البريطاني بالإعلان عن هدنة العيد حاثاً جميع الأطراف الليبية على احترامها والالتزام بالمحادثات السياسية.

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13:44ت م

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