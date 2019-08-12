السعودية اليوم / "الأرصاد " تنبه من هطول أمطار مصحوبة برياح سطحية على جازان



جيزان 11 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 12 أغسطس 2019 م واس

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، تصحب بنشاط في الرياح السطحية وأتربة مثارة، ستؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية وجريان السيول.

وشمل التنبيه محافظات أبوعريش وأحد المسارحة والحُرّث والداير والدرب والرّيث والطوال والعارضة والعيدابي وبيش وجيزان وصامطة وصبيا وضمد وفيفاء وهروب، وتستمر حتى الساعة الـ8 مساءً - بمشيئة الله -.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول ، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة ، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

// انتهى //

13:36ت م

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