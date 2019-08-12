منى 11 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 12 أغسطس 2019 م واسواصلت وزارة الشؤون البلدية والقروية حملاتها للنظافة العامة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وذلك ضمن خطة وبرنامج عمل لتقديم أفضل الخدمات البلدية لحجاج بيت الله الحرام في موسم حج هذا العام 1440هـ، التي تنفذها من خلال أمانة العاصمة المقدسة.وفي اليوم العاشر من ذي الحجة بلغ إجمالي البلدية الصلبة الواردة إلى المردم العام 4830 طنا، كما بلغ عدد استقبال الرحلات اليومية في المردم 787 رحلة.// يتبع //13:14ت م0070

حج / وزارة الشؤون البلدية والقروية تواصل حملات النظافة العامة في المشاعر المقدسة/ إضافة أولى واخيرة

وبلغت نسبة النفايات العضوية 95 %, فيما بلغ وزن نفايات المحطات الانتقالية 3051 طنا.

وجنّدت الوزارة (13235) فرداً من عمال نظافة ومشرفين ومراقبي عمال وسائقين، تدعمهم (672) آلية ومُعدَّة، في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، لتنفيذ أعمال النظافة والتخلص من النفايات في نطاقات البلديات الفرعية ومناطق الخدمات بالمشاعر المقدسة، وفقاً لمسؤولياتِ وخطةِ عمل نطاق كل بلدية فرعية، وتحديد ساعات العمل على مدار اليوم، وتحديد العمالة والمُعدَّات اللازمة وورديات عملها.

// انتهى //

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