 حج / نائب محافظة الأنبار بالبرلمان العراقي: بحكمة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده شهدت العلاقات السعودية العراقية تطوراً وانفتاحاً كبيراً/ إضافة أولى واخيرة



منى 11 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 12 أغسطس 2019 م واس

رفع النائب عن محافظة الأنبار بالبرلمان العراقي سالم العيساوي، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- وإلى جميع العاملين في موسم الحج في اللجان والوزارات الحكومية بالمملكة , على ما شهده حج هذا العام 1440هـ ، من تميز على مختلف الأصعدة .

جاء ذلك في تصريح له خلال استضافته ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة الذي تنفذه وتشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية.

وقال " أهنئ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهد الأمين والشعب السعودي النبيل على نجاح أعمال الحج لهذا العام، وعلى هذا الهم والحمل الكبير الذي حملوه خدمة للامة الاسلامية ولحجاج بيت الله الحرام"، مشيداً ببرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين الذي اعطى انطباعاً بوحدة كلمة المسلمين حيث تضمن لقاءات جانبية بين ضيوف البرنامج القادمين من 79 دولة عربية وإسلامية وصديقة، من العلماء والشخصيات الإسلامية البارزة.

وأضاف " من خلال البرنامج المبارك قدر لنا أن نلتقي مع إخواننا المسلمين في بقاع العالم لنتبادل الافكار والآراء والرؤى والحديث عن الهموم المشتركة التي تعنى بتنمية البلدان الإسلامية كافة".

ونوه في الوقت ذاته بالرؤية الطموحة رؤية المملكة 2030، قائلاً عنها " رؤية متطلعة تخدم المسلمين بشكل عام وابناء المملكة العربية

// يتبع //

13:02ت م

0066 منى 11 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 12 أغسطس 2019 م واسرفع النائب عن محافظة الأنبار بالبرلمان العراقي سالم العيساوي، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- وإلى جميع العاملين في موسم الحج في اللجان والوزارات الحكومية بالمملكة , على ما شهده حج هذا العام 1440هـ ، من تميز على مختلف الأصعدة .جاء ذلك في تصريح له خلال استضافته ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة الذي تنفذه وتشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية.وقال " أهنئ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهد الأمين والشعب السعودي النبيل على نجاح أعمال الحج لهذا العام، وعلى هذا الهم والحمل الكبير الذي حملوه خدمة للامة الاسلامية ولحجاج بيت الله الحرام"، مشيداً ببرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين الذي اعطى انطباعاً بوحدة كلمة المسلمين حيث تضمن لقاءات جانبية بين ضيوف البرنامج القادمين من 79 دولة عربية وإسلامية وصديقة، من العلماء والشخصيات الإسلامية البارزة.وأضاف " من خلال البرنامج المبارك قدر لنا أن نلتقي مع إخواننا المسلمين في بقاع العالم لنتبادل الافكار والآراء والرؤى والحديث عن الهموم المشتركة التي تعنى بتنمية البلدان الإسلامية كافة".ونوه في الوقت ذاته بالرؤية الطموحة رؤية المملكة 2030، قائلاً عنها " رؤية متطلعة تخدم المسلمين بشكل عام وابناء المملكة العربية السعودية "، مؤكداً أنه من خلال هذا البرنامج هناك عمل سيسرع على تحقيق الأهداف المرجوة للرؤية 2030.// يتبع //13:02ت م0066 حج / نائب محافظة الأنبار بالبرلمان العراقي: بحكمة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده شهدت العلاقات السعودية العراقية تطوراً وانفتاحاً كبيراً/ إضافة أولى واخيرة

وقال "عندما ارى اليوم الآلاف من ضيوف البرنامج تقدم لهم جميع الخدمات والتسهيلات والامكانيات الكبيرة المقدمة من حكومة المملكة قيادة وشعباً وتقدم هذه الخدمات بكل فرح كبير يغمر مقدمي هذه الخدمات، تشعر بوحدة الصف وتشعر بوحدة الهم وخلال هذه الايام شعرنا أننا في بلدان فلم نشعر لحظة بالغربة ".

وبين أنه بفضل الله ثم حكمة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين –حفظهما الله- شهدت العلاقات السعودية العراقية انفتاحا الكبير وهناك تطلعات كبيرة لتطور العلاقات بين البلدين الشقيقين إلى أفضل من ذلك .

وذكر النائب عن محافظة الأنبار بالبرلمان العراقي أن المملكة قامت مشكورة بتبرع سخي من خادم الحرمين الشريفين بإنشاء وإعمار منفذ "النخيب عرعر" في الجانبين العراقي والسعودي وصار هذا المنفذ الرابط بين البلدين معلماً بارزاً لتطور العلاقات السعودية العراقية، وسهل من دخول الحجاج والمعتمرين العراقيين.

وأضاف " إن العلاقات السعودية العراقية تشهد ولله الحمد انفتاح وتحسن كبير من حيث تبادل الخبرات والرؤى المستقبلية لما فيه نهضة ومصلحة البلدين الشقيقين، سائلاً أن يديم على المملكة قيادة وشعباً هذا الخير ويديم عليها نعمة الأمن والأمان والرخاء والاستقرار وأن يسخرها دوما لنصرة وخدمة الأمتين العربية والإسلامية .

// انتهى //

13:02ت م

0067





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حج / نائب محافظة الأنبار بالبرلمان العراقي: بحكمة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده شهدت العلاقات السعودية العراقية تطوراً وانفتاحاً كبيراً/ إضافة أولى واخيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.