السعودية | معرض “عمارة الحرمين” يستحدث شاشات لشرح المقتنيات

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن معرض “عمارة الحرمين” يستحدث شاشات لشرح المقتنيات والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 1:22 مساءً, 12 أغسطس 2019 م المناطق - الرياض استحدث معرض عمارة الحرمين الشريفين شاشات عرض لشرح المقتنيات داخل المعرض لزائري المعرض وذلك ضمن حملة / معرض الحرمين يتشرف بزيارتكم / .

وتأتي هذه المبادرة من معرض الحرمين، استمرارًا لما يقدمه المعرض لزائريه من حجاج بيت الله الحرام، من عرض وشرح للمقتنيات الخاصة به، وتفعيلاً لدور التقنية في خدمة الحاج والزائر وارتقاءً بالخدمات المقدمة لهم .

يذكر أن حملة ( معرض الحرمين يتشرف بزيارتكم ) هي إحدى الحملات التي تقيمها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في معرض عمارة الحرمين للاحتفاء بقدوم حجاج بيت الله الحرام .

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