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2019-08-12 فيديو مؤثر.. مكة تجمع شاباً سورياً بوالديه بعدما فرقهم بشار 7 سنوات متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة شهد موسم الحج هذا العام جمع شمل أسرة سورية شتت شملها بشار الأسد وقواته. Advertisements فبعد فراق دام 7 سنوات التقى الشاب السوري بوالديه في الحرم المكي وسط وجود أكثر من مليوني حاج من كافة دول العالم. ووثّق مقطع فيديو لحظة مؤثرة للقاء الحاج السوري مع والديه في مكة المكرمة، حيث هرول الشاب للسلام على والدته واحتضنها، وبكيا شوقاً لبعضهما وفرحاً بلقائهما.









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