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2019-08-12 إلغاء جميع رحلات مطار هونغ كونغ بعد اقتحام آلاف المتظاهرين له متابعات الخليج 365 - متابعة قررت السلطات الرسمية إلغاء جميع رحلات مطار هونغ كونغ بعد دخول آلاف المتظاهرين إليه احتجاجاً على قمع المتظاهرين في الميادين العامة وشوارع المدينة المالية الأشهر. Advertisements واحتشد آلاف المتظاهرين في صالات المطار للاحتجاج ضد وحشية الشرطة تجاه المتظاهرين المناهضين للحكومة في مطلع الأسبوع. ورفع الكثير من المتظاهرين، أثناء ترديدهم عبارات تفيد بأن الشرطة عليها أن “تعيد عين” إحدى المتظاهرات التي أصيبت بجروح خطيرة إثر تعرضها لرصاصة غير قاتلة، صوراً لمصادمات بين المتظاهرين والشرطة وقعت في مطلع الأسبوع، أو كانوا يضعون عصابة على إحدى أعينهم.









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