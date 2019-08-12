- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم الأمواج تلفظ أطناناً من الكوكايين على شواطئ المغرب يوم عيد الأضحى! ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الأمواج تلفظ أطناناً من الكوكايين على شواطئ المغرب يوم عيد الأضحى!
متابعات الخليج 365 - متابعة
شهدت إحدى المدن الساحلية المغربية حالة من الاستنفار الأمني بعدما أبلغ المواطنون السلطات بوجود كمية كبيرة من الكوكايين ملفوفة في أكياس بشكل احترافي على شاطئ سيدي رحال بمدينة برشيد.
وعثر مواطنون بشاطئ سيدي رحال في دوار الهواورة بجماعة مولاي عبد الله، التابعة لإقليم الجديدة، أمس الأحد، على كميات كبيرة من المخدرات، يُعتقد أنها كانت معدة للتهريب قبل أن تقذف بها مياه المحيط الأطلسي على الشاطئ.
واستنفرت الواقعة عناصر قوات الدرك الملكي بالمنطقة، الذين وصلوا إلى المكان على وجه السرعة من أجل حجز كميات الكوكايين التي تقاذفتها الأمواج.
وقامت السلطات المحلية بفتح تحقيق في الواقعة تحت إشراف النيابة العامة المتخصصة، للكشف عن حيثياتها وملابساتها.
كانت هذه تفاصيل خبر الأمواج تلفظ أطناناً من الكوكايين على شواطئ المغرب يوم عيد الأضحى! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.