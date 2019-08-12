شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يوزع 210 ذبائح من الأضاحي للمحتاجين واللاجئين في لبنان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (بيروت)

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم (الاثنين) 210 ذبائح من لحوم الأضاحي للمحتاجين واللاجئين في محافظات بيروت والبقاع وشمال لبنان.

وزعت هذه اللحوم على 350 أسرة في لبنان وفق آلية توزيع محددة؛ بهدف إدخال الفرحة والبهجة والبسمة على آلاف العائلات اللبنانية والأسر الأشد احتياجاً، والتخفيف من معاناة اللاجئين الفلسطينيين والسوريين في أيام عيد الأضحى المبارك والعمل على تحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي والترابط بين أبناء الأمة، بقيمة إجمالية تبلغ 79.575 دولاراً أمريكياً ضمن مشروع يستهدف 840 أسرة.

ويأتي ذلك في إطار المشاريع الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للمحتاجين من أبناء الشعب اللبناني الشقيق واللاجئين هناك.