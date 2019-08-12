شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يسلم 250 طن تمور لـ«الأغذية العالمي» لصالح إثيوبيا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (أديس أبابا) سلّم فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس (الأحد) 250 طناً من التمور لبرنامج الأغذية العالمي لتوزيعها في إثيوبيا. Advertisements وجرت مراسم التسليم في مقر البرنامج بأديس أبابا بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى إثيوبيا سامي بن جميل عبدالله وعدد من المسؤولين الإثيوبيين. وثمّن المسؤولون الإثيوبيون الدعم السعودي الذي سيسهم بمشيئة الله في عون المحتاجين بعدد من المناطق. يذكر أن هذه المساعدات تأتي ضمن الجهود الإنسانية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز من خلال برنامج الأغذية العالمي لتقديمها في عدد من البلدان المستفيدة.



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