- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
توقع الباحث في الطقس والمناخ وعضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني، في تغريدة بحسابه بتويتر، أمطارًا متفاوتة من مكان لآخر خفيفة إلى غزيرة وحبات برد، اليوم الاثنين وليلة غد الثلاثاء على أجزاء من جازان والباحة وعسير ومكة، خاصة شرقها نواحي المشاعر والطائف والإمارات وسلطنة عمان.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد نبهت اليوم أول أيام التشريق، منطقة مكة المكرمة والمشاعر، من حالات ماطرة متفاوتة تشمل عدة محافظات وتستمر حتى المساء.
12 أغسطس 2019 - 11 ذو الحجة 1440 12:39 PM
خفيفة إلى غزيرة مصحوبة بحبات برد وتشمل جازان والباحة وعسير
توقع الباحث في الطقس والمناخ وعضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني، في تغريدة بحسابه بتويتر، أمطارًا متفاوتة من مكان لآخر خفيفة إلى غزيرة وحبات برد، اليوم الاثنين وليلة غد الثلاثاء على أجزاء من جازان والباحة وعسير ومكة، خاصة شرقها نواحي المشاعر والطائف والإمارات وسلطنة عمان.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد نبهت اليوم أول أيام التشريق، منطقة مكة المكرمة والمشاعر، من حالات ماطرة متفاوتة تشمل عدة محافظات وتستمر حتى المساء.
، أجواء اليوم والغد.. "الحصيني" يتوقعها ماطرة في مكة والمشاعر ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر أجواء اليوم والغد.. "الحصيني" يتوقعها ماطرة في مكة والمشاعر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.