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وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اليوم، 210 ذبائح من لحوم الأضاحي للمحتاجين واللاجئين في محافظات بيروت والبقاع وشمال لبنان.
ووزعت هذه اللحوم على 350 أسرة في لبنان وفق آلية توزيع محددة؛ بهدف إدخال الفرحة والبهجة والبسمة على آلاف العائلات اللبنانية والأسر الأشد احتياجًا، والتخفيف من معاناة اللاجئين الفلسطينيين والسوريين في أيام عيد الأضحى المبارك، والعمل على تحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي والترابط بين أبناء الأمة، بقيمة إجمالية تبلغ 79.575 ألف دولار أمريكي ضمن مشروع يستهدف 840 أسرة.
يأتي ذلك في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة؛ ممثلة في المركز للمحتاجين من أبناء الشعب اللبناني الشقيق واللاجئين هناك.
12 أغسطس 2019 - 11 ذو الحجة 1440 12:26 PM
شملت 350 أسرة لإدخال الفرحة على العائلات واللاجئين الفلسطينيين والسوريين"إغاثي الملك سلمان" يوزع لحوم الأضاحي على المحتاجين واللاجئين بلبنان
وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اليوم، 210 ذبائح من لحوم الأضاحي للمحتاجين واللاجئين في محافظات بيروت والبقاع وشمال لبنان.
ووزعت هذه اللحوم على 350 أسرة في لبنان وفق آلية توزيع محددة؛ بهدف إدخال الفرحة والبهجة والبسمة على آلاف العائلات اللبنانية والأسر الأشد احتياجًا، والتخفيف من معاناة اللاجئين الفلسطينيين والسوريين في أيام عيد الأضحى المبارك، والعمل على تحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي والترابط بين أبناء الأمة، بقيمة إجمالية تبلغ 79.575 ألف دولار أمريكي ضمن مشروع يستهدف 840 أسرة.
يأتي ذلك في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة؛ ممثلة في المركز للمحتاجين من أبناء الشعب اللبناني الشقيق واللاجئين هناك.
، "إغاثي الملك سلمان" يوزع لحوم الأضاحي على المحتاجين واللاجئين بلبنان ،
المصدر : الخليج 365
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