عروض هايبر بنده الجديدة اليوم ولمدة 3 أيام قادمة

شهدت عروض هايبر بنده تخفيضات متميزة على عدد من المنتجات بدءًا من اليوم ولمدة ثلاثة أيام قادمة، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك أعاده الله على الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات، حيث تضمنت هاتف آي لايف فيفو بلس بتخفيض قيمته 70 ريال سعودي حيث أصبحت قيمته الحالية التي يٌباع بها 329 ريال، كذلك جوال نوكيا 6.1 بلس وتخفيض غير مسبوق وصل إلى نصف السعر تقريبًا، فبعد أن كان يتم طرحه بقيمة 999 ريال أصبح الآن متاح بسعر 549 بمعدل خصم يصل إلى 46%، كانت عروض الشاشات والتليفزيونات حاضرة بقوة في ذلك العرض الإستثنائي حيث كانت ماركات مثل نيكاي وسكاي ورث ودورا سمارت حاضرة.

الأمر لم يتوقف على ذلك خاصة أن خصومات هايبر بنده اشتملت عدد كبير من الأجهزة الكهربائية، حيث كانت المفارم متواجدة وعلى رأسها مولينكس بتخفيض يصل إلى 50%، والقلايات الشهيرة ديلونجي وعصارة دايو سعة 1.4 لتر بأسعار 49 ريال سعودي، هذا ويمكنكم متابعة ذلك العرض من خلال الصور التالية ولا تنسوا في ذات الوقت مطالعة العروض الأسبوعية أسفل منه.

عروض هايبر بنده من 11 إلى 14 أغسطس

وقد شملت العروض بخاخ النشا الأصلي ماريتو عبوة 400 مل وبتوفير 5 ريال سعودي، وكذلك شامبو العبايات أومينو المركز عبوة 2 لتر بخصم 10 ريال، حيث كانت قيمته 29 ريال ثم انخفضت إلى 19 ريال، ومناديل جامبو رول فاين 350 متر بتوفير 7 ريال سعودي وآخر المنتجات التي شملتها عروض بنده لهذه الأيام الأربعة فكانت مناديل للوجه ماركة فاين فلافي عبوة يمكن إعادة تعبئتها مرة أخرى، ويمكن الإطلاع على تلك العروض من خلال الصور الموضوعة.



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هذا ونظرًا لطول فترة العروض لهذه المرة فمن المؤكد أن بنده سوف تقوم بطرح عدة خصومات أخرى خلال الأسبوعين القادمين، وذلك وفقًا لإقبال العملاء على نوعيات معينة من المنتجات والسلع فتابعونا.

