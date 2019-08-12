السعودية اليوم / أمانة نجران تعايد المرضى المنومين



نجران 11 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 12 أغسطس 2019 م واس

نفّذت أمانة منطقة نجران أمس، برنامج معايدة للمرضى المنومين بمستشفيات المنطقة، قدمت خلاله لهم باقات من الورود بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وأوضح أمين منطقة نجران المهندس حمد بن حسين عيبان، أن هذا البرنامج يأتي في إطار ما تسعى إليه الأمانة من العمل على تفعيل دورها الاجتماعي ورفع درجة التواصل مع المجتمع، ومشاركة سكان مدينة نجران احتفالات عيد الأضحى المبارك لهذا العام بمن فيهم المرضى.

وأكد حرص الأمانة على رسم الفرحة والبهجة على وجوه المرضى ومرافقيهم، وإتاحة الفرصة للاستمتاع باحتفالات العيد لكل أفراد المجتمع دون استثناء، ومشاركة المواطن والمقيم احتفالات العيد.

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12:34ت م

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