حج / "الصحة" تعايد الحجاج المنومين في مستشفياتها



منى 11 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 12 أغسطس 2019 م واس

عايدت وزارة الصحة الحجاج المنومين في مستشفيات المشاعر المقدسة ومكة المكرمة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وقام فريق من إدارة التوعية الدينية بالمستشفيات بزيارة المرضى أمس وتقديم الهدايا لهم والورود بمناسبة عيد الأضحى المبارك, وبادلوهم التهاني, متمنين لهم الصحة والعافية, وأن يتم الله عليهم حجهم ويعودون لبلادهم بالصحة والعافية

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من جهته عبر حجاج بيت الله الحرام عن سعادتهم لمشاركتهم فرحة العيد والاحتفال معهم, مقدمين شكرهم لما يجدونه من خدمات متنوعة في قطاعات وزارة الصحة .

// انتهى //

12:24ت م

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