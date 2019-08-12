حج / "الصحة" توفر خدمة الحلق والتقصير للحجاج المنومين



منى 11 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 12 أغسطس 2019 م واس

وفرت وزارة الصحة خدمة الحلق والتقصير للحجاج المنومين , ويأتي ذلك في سلسلة الخدمات الإنسانية غير الطبية التي توفرها الوزارة للحجاج المنومين .

وبينت أنه بعدما يتم رمي الجمرات عنهم من موظفي الصحة التي خصصتهم الوزارة للتوكل عن الحجاج المنومين والغير قادرين على الرمي, يتم الحلق والتقصير لهم داخل أقسامهم .

يذكر أن الوزارة خصصت ، 16 موظفاً من إدارة التوعية الدينية بصحة مكة المكرمة للتوكل عن المرضى المنومين في رمي الجمرات ، وبلغ عدد المرضى الذين تم الرمي عنهم 208حجاج , حيث يتم مرور أعضاء التوعية الدينية على المرضى الحجاج المنومين، للتأكد من توكيلهم للغير برمي الجمرات عنهم ، وإذا لم يوجد أحد يرمي عنهم يتم حصر هؤلاء المرضى الحجاج لرمي الجمرات عنهم.

// انتهى //

12:22ت م

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