

تونس 11 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 12 أغسطس 2019 م واس

أنقذ خفر السواحل التونسي اليوم، 15 مهاجراً غير شرعي، من بينهم نساء وأطفال، بعد تعطل قاربهم، وإرسالهم لنداء إستغاثة من أمام سواحل مدينة جرجيس جنوب تونس.

وأوضح الناطق الرسمي لوزارة الدفاع التونسية، محمد زكري، أن المهاجرين كانوا يعتزمون اجتياز الحدود البحرية خلسة في اتجاه السواحل الإيطالية، مشيراً إلى أنه تم توقيفهم بهدف إتخاذ الإجراءات القانونية في حقهم.

// انتهى //

12:15ت م

0052





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / خفر السواحل التونسي ينقذ 15 مهاجراً غير شرعي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.