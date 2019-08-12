حج / "الصحة" توضح للحجاج طرق علاج الإجهاد العضلي



منى 11 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 12 أغسطس 2019 م واس

أوضحت وزارة الصحة، طرق علاج الإجهاد العضلي في الحج في انفوغرافيك , نصحت فيه بالتوقّف عن الحركة عند الإحساس بالألم، وضغط المنطقة المصابة وتبريدها لتخفيف الألم.

أما في حالة الإصابة بالتورم فيجب رفع العضو المصاب لتخفيف حدة التورم واستشارة الطبيب عند الضرورة.

وبينت أن أسباب الإجهاد العضلي الذي تكثر الإصابة به بين الحجاج، تتضمّن ضعف اللياقة البدنية ، إلى جانب الإرهاق الزائد والحركة العنيفة.

// انتهى //

12:14ت م

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