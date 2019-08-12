

منى 11 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 12 أغسطس 2019 م واس

استقبلت المستشفيات والمراكز الصحية في مشعر منى خلال يوم أول أيام عيد الأضحى أمس 47483 حاجاً،, قام على خدمتهم كل الفرق الطبية المجهزة لخدمة ضيوف الرحمن.

وبيّنت وزارة الصحة أن المستشفيات استقبلت عن طريق أقسام الإسعاف والطوارئ 1457 مراجعاً , فيما أستقبلت العيادات الخارجية 7400 حاجاً , وراجع المراكز الصحية 38483 حاجاً .

وأشارت الوزارة إلى أن المستشفيات والمراكز تضم فرقاً طبية بمختلف التخصصات تقدّم كل الخدمات الصحية للحجاج، حيث يتواجد فيها فرق طبية بأقسام الطوارئ، وفرق طبية في العنايات المركزة، وأخرى في قسم الجراحة، وفي الباطنية، والعمليات، وتكمن مهامهم في التعامل مع حالات الإنعاش القلبي عاجلاً داخل الأقسام، إلى جانب قسم فريق الإصابات المتعددة، إضافة إلى الجراحة العامة، وجراحة المخ، والأعصاب، والمسالك البولية، وقسم جراحة الجهاز الهضمي، وأمراض الصدر، وارتفاع ضغط الدم، إضافة لما يقدّم من خدمات ميدانية.

يُذكر أن "الصحة" جهزت أربعة مستشفيات و22 مركزاً صحياً في مشعر منى، وتتمثل المستشفيات في مستشفى منى الطوارئ بسعة 224 سريرا منها 37 سريرا للطوارئ، ومستشفى منى الجسر بطاقة 150 سريرا خصص منها 18 سريرا للطوارئ، ومستشفى منى الوادي وسعته السريرية 160 سريرا ، منها 25 سريرا للطوارئ ، وأخيراً مستشفى منى الشارع الجديد بسعة 50 سريرا منها 13 سريرا طوارئ.

// انتهى //

12:11ت م

0049





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حج / 47 ألف حاج راجعوا مستشفيات ومراكز مشعر منى في أول أيام عيد الأضحى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.