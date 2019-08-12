صورة أخوية تجمع ولي العهد بـ الغانم و 3 وزراء

2019-08-12

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

Advertisements

في صورة أخوية وبعيدًا عن الدبلوماسية، عشية عيد الأضحى المبارك، أظهرت صورة نشرها المصور بندر الجلعود عبر حسابه بـ “تويتر” يظهر فيها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مع رئيس مجلس الأمة الكويتي بحضور الأمير تركي بن محمد بن فهد وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، ووزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ قد استقبل في منى يوم أمس بحضور ولي العهد ‏ أصحاب السمو الأمراء ومفتي عام المملكة و أصحاب الفضيلة والمعالي الوزراء وكبار المدعوين من ‎دول مجلس التعاون وقادة القطاعات العسكرية وقادة الأسرة الكشفية في المملكة المشاركين في الحج.