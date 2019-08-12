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أمطار رعدية على مكة والمشاعر حتى الـ 9 مساءً
متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من هطول مطار متوسطة إلى غزيرة على عدد من مناطق المملكة.
وتوقع النظام الآلي للإنذار المبكر التابع للهيئة هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية، على العاصمة المقدسة وعرفات ومنى ومزدلفة، بداية من الساعة 11 صباحًا وحتى الساعة 9 مساءً.
كما توقع هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على محافظات الطائف وأضم والعرضيات وميسان، بداية من الساعة 12 ظهرًا وحتى الساعة 8 مساءً.
وأضاف أن مناطق عسير والباحة وجازان ستشهد أمطارًا متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية وجريان للسيول، بداية من الساعة 11 صباحًا وحتى الساعة 8 مساءً.
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