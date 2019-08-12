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2019-08-12 رجال الأمن في مشعر منى .. عين تحرس ويد تبذل متابعات الخليج 365 - واس Advertisements سَخّروا أنفسهم لخدمة ضوف الرحمن يستمدون عطاءهم من عظم مسؤولية، وثقة قيادة غَرست فيهم شرف خدمة الحاج ، وجعلته وساماً يعلوا على جبين كل مواطن .

على صعيد منى .. مشاهد ووقفات إنسانية عدة بادر بها رجال الأمن بمختلف مواقعهم يتسابقون نحو ضيوف الرحمن لعونهم ومساعدتهم .

في هذا المشهد العظمي أبت الإنسانية إلا أن تقف أمام رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه .. عين تحرس ، ويدٌ تبذل بفيض مشاعر وكريم خُلق .









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