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2019-08-12 بعد 4 محاولات فاشلة.. جياماتي يفوز برئاسة جواتيمالا متابعات الخليج 365 - واس فاز المرشح المحافظ اليخاندرو جياماتي في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في جواتيمالا التي جرت يوم الأحد .

وأعلنت اللجنة الانتخابية حصول جياماتي على 59 بالمئة من الأصوات في البلاد بعد فرز 95 بالمئة من الدوائر الانتخابية .

ونجح جياماتي البالغ من العمر 63 عاما في محاولته الخامسة لتولى رئاسة البلاد، حيث كان قد فشل في 4 مساعي سابقة على منصب الرئيس.

فيما حصلت المنافسة الأولى السابقة ذات الميول اليسارية ساندرا توريس البالغة من العمر 63 عاما على ما يقرب من 26 بالمئة من الأصوات.









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