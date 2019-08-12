سقوط كيس نفايات من شاحنة البلدية كاد يسبب كارثة بالطائف

متابعات الخليج 365- الطائف

على طريق الملك خالد السريع بمدينة الطائف سقط كيس نفايات من إحدى شاحنات النفايات التابع لبلدية الطائف، وكاد أن يتسبب بعدة حوادث سير لعددٍ من سالكي الطريق نتيجة الإهمال من قِبل سائق شاحنة النفايات الخاصة بالبلدية والعمالة المرافقة.

وقد قام بعض المواطنين بسحب الكيس وإبعاده عن الطريق، وطالبوا مسؤولي البلدية متابعة عُمال النظافة الخاصين بقيادة شاحنات النظافة نتيجة إهمالهم الفادح الذي كاد أن يزهق أرواح بريئة جرّاء هذه الأكياس التي وقعت على الطريق.