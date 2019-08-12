الان تتابع أمانة العاصمة المقدسة تتصّدى للمواد المحظورة في المشاعر والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل مكة المكرمة- الخليج 365- حجب العصيمي: استحدثت أمانة العاصمة المقدسة ممثلةً بمركز خدمات دقم الوبر 22, بالتعاون مع الجهات الأمنية, نقطة مراقبة على مدخل مشعر منى. وتعمل نقطة المراقبة على مكافحة الظواهر السلبية, ومنع دخول جميع المواد المحظورة, والباعة الجائلين, لضمان السلامة الغذائية, وتوفير سبل الراحة والاطمئنان لحجاج بيت الله الحرام .

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