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تنبيه من أمطار غزيرة على مكة المكرمة والمشاعر المقدسة

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

تلقت المديرية العامة للدفاع المدني، تنبيها من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم (الاثنين)، عن هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح سطحية نشطة على منطقة مكة المكرمة (تشمل العاصمة المقدسة، عرفات، مزدلفة، منى).

وأوضح «الدفاع المدني» عبر حسابه في «تويتر» أن التنبيه يبدأ من الساعة 11 صباحاً ويستمر حتى الساعة 9 مساءً.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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