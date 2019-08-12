شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه من أمطار غزيرة على مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

تلقت المديرية العامة للدفاع المدني، تنبيها من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم (الاثنين)، عن هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح سطحية نشطة على منطقة مكة المكرمة (تشمل العاصمة المقدسة، عرفات، مزدلفة، منى).

وأوضح «الدفاع المدني» عبر حسابه في «تويتر» أن التنبيه يبدأ من الساعة 11 صباحاً ويستمر حتى الساعة 9 مساءً.