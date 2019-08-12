شكرا لقرائتكم خبر عن "الخليج 365" ترصد إنجاز 345.364 أضحية للحجاج في يوم عيد الأضحى والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - متعب العواد (منى)

كشف نائب مشرف مشروع المملكة للهدي والأضاحي لشؤون العمليات الدكتور عمر عطية، تأسيس غرفة عمليات مشتركة مجهزة بأعلى المقاييس في الرقابة الفنية والصحية والإدارية لمتابعة سير أعمال الأضاحي، ومراقبة جميع نواحي المشروع من خلال 500 كاميرا رقمية وإلكترونية ترصد حركة الأضاحي بصورة طبية وصحية وبيئية دقيقة.

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وأوضح نائب مشرف المشروع، أن هذا المشروع التقني جاء تماشياً مع عمليات التطوير القائمة بمشروع المملكة للهدي والأضاحي لإحكام الرقابة وربط المشرفين الميدانيين بغرفة العمليات بشبكة اتصال توفر لهم سرعة الاتصال ودقة المعلومة، حيث تدار من قبل نخبة من التقنيين والمشرفين المتخصصين لتيسير أداء نسك الحجيج، وتعظيماً لهذه الشعيرة، وضمان إتمامه عبر الطرق الشرعية، والتأكد من تطبيق جميع الاشتراطات الصحية والبيئية، ورصد الملاحظات من قبل مشرفي الميدان.

وكشفت إحصاءات مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من الهدي والأضاحي، التي تُحدَّث كل 3 ساعات في اليوم، إجمالي ما تم نحره في اليوم الأول (العاشر من شهر ذي الحجة) 345.364 أضحية تم تسجيلها وسط تكامل للخدمات المقدمة للحجاج وسيتم الانتهاء من جميع أضاحي الحجاج ضمن الوقت الشرعي المحدد في 84 ساعة.

وراوح متوسط إنجاز ذبح الأغنام في الساعة الواحدة من خلال ‪8‬ مجازر ما بين ‪2202‬ إلى ‪4243‬ رأسا، وتصدرت مجزرة المعيصم النموذجية رقم (1)، قائمة المجازر الأكثر إنتاجية بتنفيذ وذبح ‪52.774‬ رأسا من الأغنام، تلتها مجزرة المعيصم (2) بذبح‪49.927 ‬ ألف رأس من الأغنام.