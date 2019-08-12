شكرا لقرائتكم خبر عن «الشؤون الإسلامية»: الهاتف المجاني يجيب على استفسارات الحجاج بـ10 لغات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (منى)

استقبلت غرف الإفتاء العلمية لإجابة السائل عبر الهاتف المجاني التابع لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، مئات الآلاف من اتصالات الحجاج.

وأوضح أمين عام اللجنة العلمية للإجابة عن السائل سلمان بن جابر المالكي أن غرف الإفتاء يجتمع فيها عدد من كبار العلماء والمختصين في الإفتاء والدعاة وأعضاء الجامعات لإجابة السائل عن أحكام الحج والعمرة وغيرها من الأحكام الشرعية.

وأفاد بأن الهاتف المجاني يستقبل المكالمات على مدار الساعة إضافة إلى 10 مترجمين بجميع اللغات.