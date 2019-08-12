، قصة 26 عامًا صنعت قائدًا.. خمسيني يقهر الشلل منافسًا الشباب في خدمة الحجاج ،

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يمارس القائد الكشفي يوسف الوهيبي من كشافة تعليم محافظة عنيزة، حياته بشكل طبيعي منذ قرابة خمسة عقود؛ حيث لم تمنعه إعاقته بشلل الأطفال التي تعرّض لها منذ كان طفلًا في عامه الثاني، من الانخراط مع زملائه ومنافسة كل من حوله؛ للوصول إلى مبتغاه وتحقيق أهدافه، ومنها مشاركته في خدمة حجاج بيت الله الحرام لعدة سنوات؛ من خلال معسكرات الخدمة العامة التي تقيمها جمعية الكشافة العربية السعودية بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة.
وأفاد "الوهيبي" بأنه تعرض للإصابة بشلل الأطفال منذ كان طفلًا في العام الثاني من عمره، ومنذ ذلك الوقت وحتى يومنا هذا يمارس حياته بشكل طبيعي مع أقرانه منذ كان طفلًا مرورًا بالمراحل الدراسية وحتى أصبح معلمًا.
وأشار إلى أنه بدأ التطوع مع الكشافة وممارستها منذ 26 عامًا سواء في المدرسة أو في حياته بشكل عام؛ حيث تميز مع كشافيه على مستوى المحافظة وعلى مستوى المملكة بشكل عام، وحققت وحدته الكشفية الكثير من الإنجازات، بالإضافة إلى مشاركته المستمرة في خدمة ضيوف الرحمن بموسم الحج.
ودعا "الوهيبي" جميع ذوي الإعاقة والهمم إلى الانخراط ومشاركة الجميع في التطوع بشكل عام سواء في النشاط الكشفي أو في أي مجال آخر لخدمة دينهم ووطنهم وقيادتهم، وإرسال إشارات للجميع بأن الإعاقة تكمن في الفكر والعقل وليس في الجسد؛ داعيًا الله أن يكتب الأجر للجميع وأن يحفظ الوطن من كل مكروه.
12 أغسطس 2019 - 11 ذو الحجة 1440 11:29 AM
دعا ذوي الهمم إلى الانخراط في المجتمع وأكد أن الإعاقة في الفكر وليست في الجسدقصة 26 عامًا صنعت قائدًا.. خمسيني يقهر الشلل منافسًا الشباب في خدمة الحجاج
يمارس القائد الكشفي يوسف الوهيبي من كشافة تعليم محافظة عنيزة، حياته بشكل طبيعي منذ قرابة خمسة عقود؛ حيث لم تمنعه إعاقته بشلل الأطفال التي تعرّض لها منذ كان طفلًا في عامه الثاني، من الانخراط مع زملائه ومنافسة كل من حوله؛ للوصول إلى مبتغاه وتحقيق أهدافه، ومنها مشاركته في خدمة حجاج بيت الله الحرام لعدة سنوات؛ من خلال معسكرات الخدمة العامة التي تقيمها جمعية الكشافة العربية السعودية بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة.
وأفاد "الوهيبي" بأنه تعرض للإصابة بشلل الأطفال منذ كان طفلًا في العام الثاني من عمره، ومنذ ذلك الوقت وحتى يومنا هذا يمارس حياته بشكل طبيعي مع أقرانه منذ كان طفلًا مرورًا بالمراحل الدراسية وحتى أصبح معلمًا.
وأشار إلى أنه بدأ التطوع مع الكشافة وممارستها منذ 26 عامًا سواء في المدرسة أو في حياته بشكل عام؛ حيث تميز مع كشافيه على مستوى المحافظة وعلى مستوى المملكة بشكل عام، وحققت وحدته الكشفية الكثير من الإنجازات، بالإضافة إلى مشاركته المستمرة في خدمة ضيوف الرحمن بموسم الحج.
ودعا "الوهيبي" جميع ذوي الإعاقة والهمم إلى الانخراط ومشاركة الجميع في التطوع بشكل عام سواء في النشاط الكشفي أو في أي مجال آخر لخدمة دينهم ووطنهم وقيادتهم، وإرسال إشارات للجميع بأن الإعاقة تكمن في الفكر والعقل وليس في الجسد؛ داعيًا الله أن يكتب الأجر للجميع وأن يحفظ الوطن من كل مكروه.
، قصة 26 عامًا صنعت قائدًا.. خمسيني يقهر الشلل منافسًا الشباب في خدمة الحجاج ،
المصدر : الخليج 365
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