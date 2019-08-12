، بالفيديو.. "أسراب الجراد" تهاجم مركز الشقيق بجازان وتحتل سماءه ،

محمد بن مسعود - الدمام - انشغل المزارعون بمحصولاتهم خشية الضرر و"البيئة" مستعدة للبلاغات

هاجمت أسراب من الجراد مركز الشقيق شمالي منطقة جازان، منذ وقت مبكر من صباح اليوم وبشكل كثيف، بعدما تنقلت الأسراب في عدد من محافظات ومناطق جنوب السعودية منذ نحو شهرين؛ فيما طالَبَ السكان بسرعة مباشرة الجهات المعنية للواقعة.

واستيقظ أهالي الشقيق اليوم، وقد تغطت السماء بأسراب الجراد؛ فيما انشغل المزارعون منهم بمحصولاتهم، من ضرر الجراد؛ بسبب ما تشهده سماؤهم من انتشار غير مسبوق للجراد خلال هذا الموسم.

يشار إلى أن فرع وزارة البيئة بمنطقة جازان، قد خصص الرقم (0508361734) لتلقي البلاغات عن طريق تطبيق "واتساب" والتعامل معها.

وتضمنت الخطة تقسيم المنطقة إلى عدة قطاعات تعمل فيها الفرق؛ وهي: القطاع الأول يشمل خدمات مكاتب ووحدات الوزارة في (صبيا، بيش، الشقيق، الريث)، القطاع الثاني يشمل خدمات مكاتب ووحدات الوزارة في (بلغازي، الداير)، القطاع الثالث يشمل خدمات مكاتب ووحدات الوزارة في (أبو عريش، العارضة)، القطاع الرابع يشمل خدمات مكاتب ووحدات الوزارة في (الحرث، أحد المسارحة)، كما أن لدى الفرع طائرات رش تعمل وفق جدول زمني.