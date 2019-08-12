عروض كارفور لعيد الأضحى 2019

نستمر في متابعة أحدث عروض وتخفيضات السوق السعودي، والآن مع متابعة أحدث عروض كارفور اليوم في السعودية اليوم والخاصة بعروض شهر أغسطس 2019، وتحاول من خلالها سلسلة هايبر ماركت كارفور في المملكة تلبية رغبات واحتياجات الأسرة السعودية بجميع أعمارها، وتهدف عروض كارفور السعودية إلى توفير أفضل وأجود المنتجات والأجهزة بمختلف الأنواع والماركات المشهورة والمعروفة..

عروض كارفور السعودية اليوم

وقد جاءت عروض كارفور اليوم تحت عنوان عروض عيد الاضحى، والتي تقدم خلالها سلسلة كارفور عروض خاصة بالاستعدادات لعيد الأضحى المبارك، وتمتد تلك العروض في الفترة ما بين 6 وحتى 19 ذي الحجة 1440 هجرية، واشتملت عروض كارفور السعودية لهذا الشهر أغسطس 2019 على المنتجات التالية

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