سعر الذهب اليوم في السعودية ينخفض والتوقعات تتحقق وترقب للأسواق

بدأ سعر الذهب اليوم في السعودية بالانخفاض عما وصل إليه قبل يوم عيد الأضحى المبارك، حيث بلغ سعر جرام المعدن الأصفر عيار 24 ما يزيد عن قيمة 182 ريال سعودي، ولكن في بداية التداول في ثاني الأيام العيد تتناقص الأسعار عن أمس بقيم تتراوح ما بين 50 إلى 70 هللة، وقد سبق وذكرنا أن الخبراء في أسواق الذهب بالمملكة أكدوا أنه سوف يرتفع خلال فترة العيد، بينما الأمر قد يكون مبهمًا فيما بعد، خاصة أن حركة البيع والشراء ستهدأ بشكل كبير بعد انتهاء تلك الفترة التي تكثر فيها مناسبات الأفراح.

سعر الذهب اليوم في السعودية

انخفض سعر جرام الذهب عيار 24 بقيمة 70 هللة عن تعاملات أمس الأحد مسجلاً قيمة 179.89 ريال سعودي، بينما بلغت قيمة انخفاض عيار 22 ذات المعدل تقريبًا، بينما فيما يخص وحدة 21 فقد سجلت في بداية حركة التداول اليوم الاثنين قيمة 157.40 ريال وكذلك الحال لبقية الوحدات، ويترقب الكثيرون سواء البائعون أو المشترون أو المستثمرون حركة السوق خلال الساعات القليلة المقبلة، لمعرفة التوجه الذي سوف يسلكه خلال الأيام القادمة وهل سوف يستقر على الإرتفاع أم يعاود الهبوط مرة أخرى.

وللتعرف على بقية أسعار الذهب اليوم في السعودية يمكنكم متابعة ذلك من الجدول التالي، والذي سوف يتم تحديثه بشكل مستمر على مدار اليوم لمتابعة التغيرات في قيم الذهب ومحاولة تحديد اتجاهات حركة التداول.