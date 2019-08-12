منى 11 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 12 أغسطس 2019 م واسواصلت أمانة العاصمة المقدسة أعمال مكافحة آفات الصحة العامة بالمشاعر المقدسة بمشاركة فرق ميدانية قوامها ٢٣٠ فنيا وعامل مكافحة و٣٠٠ جهاز وسيارة مكافحة.وجرى استكشاف ٣٣٠٢ موقع، ورش ١٥٠٦٥٠ خيمة بمشعري منى وعرفات، و٣٧٥ مقراً حكومياً، و٣٦٠٠ مجمع لدورات المياه بالمشاعر المقدسة بالمبيدات ذات الأثر المتبقي، كما تم توزيع ٥٢٥ مصيدة ضوئية وفرمونية بالمشاعر المقدسة و١٧٥ مصيدة فرمونية و٢٠٥ أشرطة لاصقة للذباب في مسالخ ومجازر مكة المكرمة.// يتبع //10:41ت م0026

حج / أمانة العاصمة المقدسة تواصل أعمال مكافحة آفات الصحة العامة بالمشاعر المقدسة/ إضافة أولى واخيرة

وبلغت كمية المبيدات السائلة المستخدمة ١١٧٣ ( لتر خام) والمبيدات الصلبة (الحيوية) ٥٢٠٠ كجم وتم استخدام ٥٠ كجم من الطعوم الجاذبة لافآت الصحة العامة ،وسجلت مؤشرات قياس كثافة آفات الصحة بالمشاعر المقدسة لهذا العام نسبةً أفضل من حج العام السابق ١٤٣٩هـ بواقع ١٧%.

وفي اليوم العاشر من ذي الحجة باشرت فرق مكافحة آفات الصحة العامة أعمالها الميدانية في مشعري عرفات ومزدلفة وذلك فور نزول حجاج بيت الله الحرام من مشعر عرفات وتوجههم إلى مشعر منى لإكمال مناسكهم وسط أجواء روحانية وبيئة صحية آمنة .

// انتهى //

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