السعودية اليوم / زلزال بقوة 5 درجات يضرب جزيرة بالاو في المحيط الهادئ



واشنطن 11 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 12 أغسطس 2019 م واس

ضرب زلزال بقوة خمس درجات على مقياس ريختر، اليوم ، جزيرة بالاو الواقعة جنوبي المحيط الهادئ.

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن مركز الزلزال يقع على بعد 139 كيلومترا جنوب غربي أنجاور في بالاو، وعلى عمق 2ر25 كيلومتر.

ولم ترد على الفور أى تقارير حول سقوط ضحايا أو خسائر مادية.

// انتهى //

10:25ت م

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