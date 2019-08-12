

منى 11 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 12 أغسطس 2019 م واس

قدّم الحاج اليمني وليد شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، ولسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على الجهود التي يبذلونها لخدمة قاصدي بيت الله العتيق .

وأكد اليافعي، أن استضافته ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، الذي تشرف عليه وتنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالأمانة العامة للبرنامج، جاءت لتضمد الجراح وتخفف الأحزان، مشيداً بالجهود التي تقدمها المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين في الأصقاع المعمورة، إضافة إلى وقوفها الأخوي الصادق بجانب الشعب اليمني الشقيق وحفظ أرضه وأمنه وسلامة شعبه من عدوان الميليشيا الحوثي المدعومة من إيران .

// انتهى //

08:41ت م

0017





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حج / الحاج اليمني اليافعي يشكر القيادة على ما تقدمه لقاصدي بيت الله العتيق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.