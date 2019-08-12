مسلخ الطائف خارج اشتراطات النظافة والأمانة لا تتجاوب مع البلاغات

متابعات الخليج 365 – فهد القحطاني – الطائف

اشتكى عدد من المواطنين من سوء النظافة بمسلخ الطائف الذي يديره أحد المتعهدين والمتعاقد مع بلدية الطائف وأمانتها أثناء ذبحهم لأضحياتهم في المسلخ.

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وقال بعض المواطنين إنه رغم وصول سعر الذبح 60 ريالًا دون سلخ الرأس لم نرَ أي اهتمام لنظافة المسلخ حيث إن الأوساخ متراكمة على الأرضيات، وفي أماكن الذبح مما يسهل انتقال البكتيريا إلى الذبائح وتلوثها نتيجة هذا الإهمال.

وفي جولة لـ” متابعات الخليج 365” داخل أروقة المسلخ تم رصد عدة مخالفات منها سوء النظافة في أماكن الذبح، ووجود عمالة يعملون بالمسلخ ليسوا على كفالة ومسؤولية المتعهد، كما رصدت وجود أكوام من كبود الذبائح على طاولة حديدية مكشوفة وعلب المياه المستخدمة بداخلها، وطالب المواطنون الجهات المسؤولة عن هذا المسلخ سرعة التدخل لإنقاذ المواطنين من تعرضهم لأمراض قد تنتج لأسباب عدم النظافة من قبل هذا المسلخ، ومحاسبة المسؤول عنه، والتعامل مع بلاغات المواطنين المرفوعة عن طريق الرقم الموحد 940.