، تأكيدًا لما نشرته "الخليج 365".. افتتاح مكتب لإنهاء إجراءات السفر بمكة ،

محمد بن مسعود - الدمام - يبدأ عمله بعد 3 أيام.. لرفع جودة ومستوى الخدمات المقدمة للمسافرين

دشنت الخطوط السعودية، مكتبًا لإنهاء إجراءات السفر في محطة قطار الحرمين بمكة المكرمة، والذي يتيح للضيوف إنهاء إجراءات السفر وقبول ونقل الأمتعة إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة عبر قطار الحرمين.

وأعلنت الخطوط السعودية، أن المكتب سيبدأ بتقديم خدماته بدءًا من 15 أغسطس 2019، بعد ثلاثة أيام.

وكانت "الخليج 365" قد نشرت في أواخر شهر رجب الماضي من العام الجاري، خبرًا عن قُرب إنشاء مطار جافّ بمكة المكرمة؛ لاستقبال حقائب وأغراض الحجاج والمعتمرين والمواطنين على حد سواء؛ بهدف فرزها وشحنها إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، وبما يسهم في إنهاء إجراءات السفر، ورفع جودة مستوى الخدمات المقدمة لهم.