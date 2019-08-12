يقول: أصبحنا نخاف من تبعات حجنا بعد أن شاهدنا ما تعرض له القطريون العائدون لبلدهم بعد انتهاء فريضة الحج في الأعوام الماضية، إذ سجنوا ونكل بهم لا لذنب جنوه غير أدائهم الحج وكشفهم أباطيل النظام القطري وسعيه الدائم لمحاولة تشويه سمعة السعودية والادعاء كذبا بأنها منعت القطريين من الحج، «كل القطريين على يقين أن ما تهذي به قناة الجزيرة والأبواق الإعلامية القطرية كذب وزور، وأن من يضع العراقيل هي قطر.
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منذ وطأت رجلي أرض المملكة لم أسمع إلا كلمات الترحيب والبشاشة والابتسامة في وجوه السعوديين الذين ظلوا يتسابقون لخدمتي، ولم أر ما يعكر صفوي».
ويضيف القطري (ح، ك) بعد أن أديت طواف القدوم ولبست عقالي القطري شاهدت محبة السعوديين لنا كأشقاء لهم، وكان الكثير يحرص على التوقف للسلام علي والحديث معي والترحاب بي وعرض مساعدتهم لي، «أنا بين أشقائي وجهودهم عظيمة في الحج ولا ينكرها إلا جاحد، وهو ما لم نشاهده في الإعلام القطري الذي صم أذنيه وغطى أعينه عن كل هذه الجهود العظيمة لخدمة الدين وضيوف الرحمن».
وقال: «في مشعر عرفات انهارت دموعي ودعوت الله أن تعود الأمور لطبيعتها، فالسعودية هي الشقيقة الكبرى لنا ولم نشاهد منها إلا مد يد الخير والأخوة الصادقة.
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القرار ليس بيد حكومتي، قطر تدار بأيادٍ تريد العبث بأمننا.
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بأيدي القوات الإيرانية والتركية، وأصبحنا بداخلها غرباء».
كانت هذه تفاصيل خبر حاج قطري لـ عكاظ : أنا بين أشقائي.. أخشى من تبعات حجي عند عودتي ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.