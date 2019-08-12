بعد يوم «النحر».. ما هو «القَر»؟

دبي - بواسطة محمد فارس أشواق الطويرقي (المشاعر المقدسة)

بعد النحر، ورمي جمرة العقبة، والطواف في الحرم المكي، وأداء نسك الحلق أو التقصير، يبدأ حجاج بيت الله الحرام بالاستراحة والاستقرار في مشعر منى وهو اليوم الذي يسمى بـ«القَر».

ويقول عضو مجمع الفقه الإسلامي الدكتور حسن سفر لـ«عكاظ» إن يوم القَر هو اليوم الذي يلي يوم النحر، وسمّي بهذا الاسم لأنّ المسلمين يتوجّهون في هذا اليوم إلى مشعر منى للاستراحة، بعد انتهائهم من طواف الإفاضة والذبح.

وأوضح أن يوم القَر يعد من الأيام العظيمة، كما ورد عن الرسول محمّد عليه الصلاة والسلام: «أعظم الأيّام عند الله يوم النحر، ثمّ يوم القر».

وأشار إلى أن الأحاديث الصحيحة تؤكد أن يوم القَر من الأيام المعدودات التي لا يُرد فيها الدعاء.

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