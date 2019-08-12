

منى 11 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 12 أغسطس 2019 م واس

استحدثت أمانة العاصمة المقدسة ممثلةً بمركز خدمات دقم الوبر 22, بالتعاون مع الجهات الأمنية, نقطة مراقبة على مدخل مشعر منى.

وتعمل نقطة المراقبة على مكافحة الظواهر السلبية, ومنع دخول جميع المواد المحظورة, والباعة الجائلين, لضمان السلامة الغذائية, وتوفير سبل الراحة والاطمئنان لحجاج بيت الله الحرام .

// انتهى //

09:22ت م

0022





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حج / أمانة العاصمة المقدسة تفعّل من رقابتها على مداخل منى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.