الان تتابع شاهد: 15 دقيقة مدة تجفيف صحن المطاف من مياه الأمطار والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل مكة المكرمة- الخليج 365- محمد السويهري: قامت الإدارة العامة للشؤون الخدمية ممثلة في إدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام بتجفيف صحن المطاف من مياه الأمطار التي هطلت يوم أمس أثناء أدائهم طواف الإفاضة وسط حركة انسيابية لجموع الطائفين. وقد أوضح مدير إدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام الأستاذ نايف الجحدلي أن الإدارة سخرت طاقاتها بـ (200) عامل، و (16) مكينة غسيل حديثة، لخدمة قاصدي بيت الله الحرام، حيث تم الانتهاء من عملية التجفيف في زمن قصير ودون تعطيل لحركة الطائفين.

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