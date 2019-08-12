رابط الإستعلام والفحص عن مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي عن شهر أغسطس 2019-1440 هـ

تعتبر مساعدة المقطوعة من أبرز البرامج التمويلية التي تقدمها وزارة العمل والتنمية الإجتماعية في دولة المملكة العربية السعودية للمواطن السعودي، حيث تعتبر هي من أبرز المساعدات المالية التي تقدم للاسر ذات الدخل المنخفض او الاسر التى لا تمتلك إى مصدر دخل ولا تقدر على تلبية إحتياجاتها الاساسية، هذا ويتم صرف المقطوعة من خلال برنامج الضمان الإجتماعي، وقد طالب العديد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي في الاونة الأخيرة بالإسراع في صرف المقطوعة لكافة المستفدين الذين هم على قوائم الإنتظار، وذلك من اجل مساعدتهم في ظل غلاء المعيشة والظروف الإقتصادية التي يمرون بها بسبب إرتفاع الأسعار والسلع والخدمات.

تعرف على الفئات المستفيدة من مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي

الأسر ذات الدخل المنخفض او الأسر التى لا تقدر على تلبية إحتياجاتها الأساسية. أسر السجناء. النساء المطلقات . الأسر التي غاب عنها عائلها . للارامل والإيتام. تقدم المقطوعة في حالات العجز التام.

شروط الإستفادة من المقطوعة

تصرف المقطوعة للأسر ذات الدخل المنخفض او الأسر التى لا تقدر على تلبية إحتياجاتها الأساسية. يعتبر 30 ألف ريال سعودي هو الحد الاعلى للتقديم المساعدة. تصرف المقطوعة بشكل سنوي لكافة المستفيدين الذين على قوائم الإنتظار. يجب أن يكون المتقدم بلغ سن 35 عاماً فأكثر. يتم تحديد الإعانة وفقاً لدخل الأسرة وعدد الأفراد فيها.

الإستعلام عن مساعدة المقطوعة

صممت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية موقعاً إلكترونياً أو ما يسمى بوابة الضمان الإجتماعي الإلكترونية، وذلك من أجل الإستعلام والفحص والتسجيل عن مساعدة المقطوعة في الضمان، وذلك من أجل تسهيل الوقت والجهد، وتوفير زيارة مراكز الضمان الإجتماعي، حيث يمكنك عزيزي المستفيد الإستعلام من خلال بوابة الضمان الإجتماعي