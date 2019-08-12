- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
استقبلت غرف الإفتاء العلمية لإجابة السائل عبر الهاتف المجاني التابع لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد مئات الآلاف من اتصالات الحجاج.
وأوضح أمين عام اللجنة العلمية للإجابة عن السائل سلمان بن جابر المالكي أن غرف الإفتاء يجتمع فيها عدد من كبار العلماء والمختصين في الإفتاء والدعاة وأعضاء الجامعات لإجابة السائل عن أحكام الحج والعمرة وغيرها من الأحكام الشرعية.
وأفاد المالكي بأن الهاتف المجاني يستقبل المكالمات على مدار الساعة إضافة إلى 10 مترجمين بجميع اللغات.
12 أغسطس 2019 - 11 ذو الحجة 1440 08:49 AM
تابع للشؤون الإسلامية ويعمل على مدار الساعة من خلال كبار العلماء والمختصين"الهاتف المجاني" للحجاج.. مئات الآلاف من الاستفسارات والرد بـ 10 لغات
استقبلت غرف الإفتاء العلمية لإجابة السائل عبر الهاتف المجاني التابع لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد مئات الآلاف من اتصالات الحجاج.
وأوضح أمين عام اللجنة العلمية للإجابة عن السائل سلمان بن جابر المالكي أن غرف الإفتاء يجتمع فيها عدد من كبار العلماء والمختصين في الإفتاء والدعاة وأعضاء الجامعات لإجابة السائل عن أحكام الحج والعمرة وغيرها من الأحكام الشرعية.
وأفاد المالكي بأن الهاتف المجاني يستقبل المكالمات على مدار الساعة إضافة إلى 10 مترجمين بجميع اللغات.
، "الهاتف المجاني" للحجاج.. مئات الآلاف من الاستفسارات والرد بـ 10 لغات ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "الهاتف المجاني" للحجاج.. مئات الآلاف من الاستفسارات والرد بـ 10 لغات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.