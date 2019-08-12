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لليوم السابع، ما زال طفل عائلة وادي مسلة، التي جرفها السيل، في علم الغيب، بعد العثور على جثماين أمه وأبيه وبقية أخوته؛ فيما لا تزال علميًّات البحث مستمرة.
وكانت فِرَق الدفاع المدني قد عثرت على الأب وطفلين؛ وذلك بعد يوم من العثور على أم مفقوديْ وادي مسلة؛ بعد أن جرفتهم السيول القوية التي اجتاحت الوادي بعد الأمطار الغزيرة التي ضربت المنطقة؛ حيث ما زال البحث جاريًا عن الطفل.
وتُواصل فِرَق الدفاع المدني بجازان -بمساندة الفِرَق التطوعية وبمساعدة عشرات المواطنين لليوم السابع على التوالي- البحث عن باقي ضحايا المركبة التي جرفتها سيول وادي مسلة شمال شرق محافظة أحد المسارحة.
وقامت فِرَق الدفاع المدني، بتفكيك المركبة التي كانت تُقِل الأسرة، والتي تحولت إلى كومة من الحديد، بعد أن جرفها السيل من موقع الحادث لمسافة تقارب 500 متر؛ بحثًا عن الرضيع.
12 أغسطس 2019 - 11 ذو الحجة 1440 08:36 AM
وسط عمليات بحث متواصلة للدفاع المدني وبمشاركة المتطوعين والأهالي
لليوم السابع، ما زال طفل عائلة وادي مسلة، التي جرفها السيل، في علم الغيب، بعد العثور على جثماين أمه وأبيه وبقية أخوته؛ فيما لا تزال علميًّات البحث مستمرة.
وكانت فِرَق الدفاع المدني قد عثرت على الأب وطفلين؛ وذلك بعد يوم من العثور على أم مفقوديْ وادي مسلة؛ بعد أن جرفتهم السيول القوية التي اجتاحت الوادي بعد الأمطار الغزيرة التي ضربت المنطقة؛ حيث ما زال البحث جاريًا عن الطفل.
وتُواصل فِرَق الدفاع المدني بجازان -بمساندة الفِرَق التطوعية وبمساعدة عشرات المواطنين لليوم السابع على التوالي- البحث عن باقي ضحايا المركبة التي جرفتها سيول وادي مسلة شمال شرق محافظة أحد المسارحة.
وقامت فِرَق الدفاع المدني، بتفكيك المركبة التي كانت تُقِل الأسرة، والتي تحولت إلى كومة من الحديد، بعد أن جرفها السيل من موقع الحادث لمسافة تقارب 500 متر؛ بحثًا عن الرضيع.
، بعد العثور على جثامين أسرته.. طفل "سيول مسلة" ما زال مفقودًا لليوم السابع ،
المصدر : الخليج 365
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